Какие инвестиции принесли украинцам наибольший доход за последние 15 лет

Наименее выгодным инструментом инвестиций за последние 15 лет оказалась покупка гривневых ОВГЗ. Самые высокие доходы инвесторам обеспечил индекс S&P 500. Об этом во время семинара «Инвест Инсайт # 1: инвестиции в фондовый рынок» рассказал основатель Investudio Андрей Масло.

К таким выводам эксперт пришел, сравнив доходность различных инструментов в долларах США . По результатам исследования, гривневые ОВГЗ за период с 2006-го по 2020 год продемонстрировали среднюю доходность в 1,6%. Самой высокой она была в 2019 году — 23,1%. Но в 2009-м и 2014?2016 годах доходность этого инструмента из-за падения курса гривны была отрицательной.

«То есть сохранить средства от инфляции благодаря ОВГЗ было можно, но не заработать», — отметил эксперт.

За тот же период гривневые депозиты, если считать доходность в долларах США , приносили в среднем 5,5% в год. Причина незначительной доходности — также в падении национальной валюты.

Инструменты с высокой доходностью

Несколько лучшую среднюю доходность продемонстрировали валютные депозиты и недвижимость — 6,9% и 6,7% соответственно.

«До 2015 года валютные депозиты фактически исключали необходимость искать другие инструменты инвестиций, ведь иногда доходность по вкладам была выше, чем в среднем по фондовому рынку США . Однако сейчас доходность ниже 2% и мы движемся в сторону Европы, где иногда уже введены отрицательные процентные ставки. Поэтому ждать от депозитов какую-то доходность уже не стоит», — убежден Масло.

Самую высокую доходность за 15 лет демонстрировал широкий индекс американского фондового рынка S&P 500 — в среднем, учитывая дивиденды, 10,6% в год. Самую высокую доходность индекс демонстрировал в 2013-м и 2019 году, когда рост превышал 30%. Самое существенное падение произошло в 2008 году — на 37%.

Как инвестировать в S&P 500

S&P 500 — это один из ключевых индексов американского фондового рынка. Он рассчитывается из показателей цены акций 500 крупнейших компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке.

Рассчитывается индекс как среднее значение цен акций этих компаний. То есть если акции компаний дорожают, растет и индекс. S&P 500 часто называют барометром американской экономики.

Инвестировать в этот индекс можно покупая ETF, которые ориентируют на S&P 500, а именно:

Vanguard S&P 500;

SPDR S&P 500;

iShares Core S&P 500 ETF.

На фондовом рынке доступны также ETF, привязанные к другим ключевым индексам. Например, в Nasdaq 100, Dow Jones, немецкий DAX, японский Nikkei 225.