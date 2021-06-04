Кабмин предложил Раде ввести НДС на продажу жилья в новостройках

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект №?5600 с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, так называемый ресурсный законопроект.

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Какие поправки предлагает Кабмин

Кабмин предлагает обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже вновь построенного жилья.

В документе отмечается, что первая поставка означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставку услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.

Также в законопроекте есть пункт, которым предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Законопроект предлагает проиндексировать ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога и ренты за пользование радиочастотным ресурсом с учетом инфляции в 2020 году и увеличить на 5%, а также на 14,5% поднять ставку ренты за недропользование.

Кабмин предлагает предоставить право налоговым органам взыскать налоговый долг без обращения в суд, обеспечить налоговым залогом доначисленных по итогам проверок сумм на время административного или судебного обжалования.

Законопроект содержит предложение ограничить в праве выезда руководителя компании за границу до полного погашения налогового долга, а также уполномочить Налоговую получать запрос на информацию от налогоплательщика не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением и возможными нарушениями.

Документ предлагает введение налогообложения НДС операций по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

Большинство положений законопроекта вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Предыстория

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможное повышение налогов будет касаться отдельных направлений.

12 мая Кабмин одобрил законопроект, который, по мнению правительства, позволит увеличить налоговые поступления на 60 млрд грн в год.