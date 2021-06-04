AMC продала часть акций Mudrick

AMC Entertainment объявила о продаже 8,5 миллиона своих ценных бумаг Mudrick Capital Managment, хедж-фонду из Соединенных Штатов. Стоимость одной акций при этом составила $27,12. Общая цена проданных AMC бумаг достигла $230,5 миллиона, сообщают аналитики LBLV.

Фото: LBLV

AMC обратила в свою пользу начавшийся на той неделе рост ценных бумаг. С 24 мая они подорожали на 165%, составив $32,04 против прежних $12,08. Есть сведения, что розничные биржевые игроки с Reddit опять искусственно повышают цену бумаг AMC и GameStop. Лишь за 1 июня акции сети кинотеатров выросли на 22,66%. В ходе предварительной торговой сессии 2 июня их цена поднималась до $44,73 (на 39,6% больше, чем в конце предыдущих торгов).

Компания собирается использовать большую часть вырученных за счет продажи акций средств, чтобы арендовать больше кинотеатров и увеличить привлекательность тех, что у нее уже есть. Также AMC намерена рассмотреть варианты уменьшения долга.

Mudrick тоже смог получить прибыль от этой сделки, реализовав все 8,5 миллиона ценных бумаг AMC по более высокой стоимости. Согласно имеющейся на сегодня информации, хедж-фонд счел цену акций AMC завышенной и приобрел их для спекуляций. У Mudrick никогда не было планов вкладываться в эту компанию на длительное время. Раньше он уже приобретал ее акции в спекулятивных целях.

В тяжелое время Mudrick поддержал AMC

Эпидемия коронавируса привела к серьезным проблемам у AMC, которой пришлось прекратить работу всех своих кинозалов. В октябре-декабре минувшего года объем вырученных AMC средств упал на 88,8%. При этом ее чистый убыток увеличился в 70 раз против аналогичного квартала 2019-го.

Как стало известно LBLV, Mudrick смог выручить AMC в критической ситуации. В начале этого года он предоставил ей $100 миллионов. В тот момент у хедж-фонда уже были долговые обязательства этой компании на аналогичную сумму. Почти одновременно с этим стартовал резкий рост стоимости ставших «мемом» ценных бумаг. В разгар этого периода котировки AMC выросли до $19,9, подорожав на 890%. Сейчас их рост достиг почти 1500%.

AMC намерена теснее взаимодействовать с розничными инвесторами

Биржевые игроки обратили пристальное внимание на эту фирму на старте текущего года. Ее акции одними из первых вошли в число «мемных» и приобретаемых трейдерами в крупных объемах. При этом еще в конце прошлого года руководители сети кинотеатров сообщили инвесторам, что она может в скором времени стать банкротом.

Недавно компания сообщила о запуске AMC Investor Connect, платформы, позволяющей напрямую общаться с розничными биржевыми игроками. На ее интернет-портале могут зарегистрироваться акционеры с любым количеством ценных бумаг сети. Там у них будет возможность оформить подписку на новости AMC, прямо поговорить с ее гендиректором Адамом Ароном и, поучаствовав в особых акциях, получить бесплатные товары и пригласительные на специальные показы.

Екатерина Матвеева, финансовый аналитик LBLV.com