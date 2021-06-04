В Европе начали тратить избыточные сбережения в сумме 700 миллиардов евро — эксперты

В Евросоюзе и Великобритании жители накопили около 700 млрд евро (около $853 млрд) избыточных сбережений, сообщает CNBC со ссылкой на комментарий Ника Нельсона, который отвечает в финансовом холдинга UBS за стратегию инвестирования в акции в Европе.

В Европе начали тратить избыточные сбережения в сумме 700 миллиардов евро — эксперты
Фото: milanweek.it

На что пойдут избыточные накопления

Внедренные в 2020 году локдауны и беспрецедентные меры поддержки со стороны властей привели к появлению огромного объема личных сбережений: в США, по данным Moody's Analytics, как пишет investory. news, они на $2,7 трлн превысили ожидаемый до пандемии уровень.

Массовая вакцинация в развитых странах позволила постепенно снимать ограничения, а у потребителей появилась возможность снова тратить деньги.

В инвестиционной компании BlackRock, крупнейшей в мире по объему активов под управлением, заявили, что после открытия европейских экономик люди снова начали тратить. Эксперты ожидают колоссальных затрат на походы в рестораны, алкоголь, путешествия и досуг. «Мы называем это „тратами-реваншем“: люди очень вдохновлены вкусом свободы и бросаются деньгами, когда собираются пообщаться с друзьями или покупают что-то на свой вкус», — говорится в отчете компании.

В BlackRock заметили, что в первом квартале 2021 уже вырос спрос на предметы роскоши, как и расходы на социальную активность: продажи в британских пабах на 12% превысили допандемический уровень в первую неделю после открытия.

При этом индустрия гостеприимства и общественного питания в Европе натолкнулась на дефицит кадров. Так, на нехватку персонала жалуются владельцы берлинских ресторанов. В Великобритании бизнес испытывает серьезные проблемы из-за оттока мигрантов.

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