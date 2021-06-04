Нестандартная ситуация на межбанке: почему НБУ пришлось вмешаться впервые за несколько месяцев

Среда на валютном рынке прошла очень плодотворно для нацвалюты. И для теперешнего межбанка — нестандартно в части реакции Нацбанка. Все уже так привыкли к пассивности регулятора, но всему есть предел.

Нестандартная ситуация на межбанке: почему НБУ пришлось вмешаться впервые за несколько месяцев
Фото: utmagazine.com

За день доллар подешевел на 8 копеек — с утренних 27,395/27,415 до 27,315/27,335 гривен, а евро сразу на 11 копеек — с 33,44/33,47 до 33,33/33,36 гривен. Предложение достаточно существенно превышало спрос, а желающие продать валюту настолько были готовы снижаться по курсу, что Нацбанк не выдержал. Обвал котировок ему был явно не интересен.

И после более двухмесячного перерыва регулятор решил вмешаться, чтобы не допустить дальнейшего падения курса. И вышел ближе к 12:00 на торги с покупкой доллара по 27,32 гривны. Простоял он с этим уровнем достаточно долго и своими действиями не дал просесть котировкам к уровням ниже 27,30 гривен.

Столь желанный многими продавцами, но все же неожиданный (после такого перерыва) выход Нацбанка с покупкой валюты — «испугал» часть покупателей. Они поняли, что «дно» достигнуто и вышли с покупкой. Это поддержало курс и пока регулятор находился на рынке — котировки уже не проседали, а периодически даже росли. Всего НБУ купил $20 млн, но как только Нацбанк ушел — курс просел до 27,315/27,335 гривен уже до самого конца сессии.

Ход торгов:

Спрос был ниже предложения и к 11:00 доллар подешевел сразу с 27,395/27,415 до 27,355/27,375. Но это был еще не конец падения котировок и к 12:00 доллар подешевел до 27,34/27,36 гривен. НБУ вышел с покупкой по 27,32 гривен за доллар и обстановка на межбанке изменилась. Покупатели активно стали закрывать свои сделки и перестали выжидать более дешевых предложений.

В итоге, к обеду котировки замерли в пределах 27,33/27,35 гривен и находились приблизительно в этом коридоре до 14:30. После ухода Нацбанка, а купил он по 27,32 гривен $20 млн — предложение снова превышало спрос и к 15:00 курс просел до 27,32/27,34 гривен. Завершились торги котировками 27,315/27,335.

Главные события 2 июня на валютном рынке:

  1. Доллар с утренних 27,395/27,415 просел сразу на 8 копеек — до 27,315/27,335 гривен к концу дня, а евро подешевел на 11 копеек — до 33,33/33,36 гривен.
  2. Нацбанк на рынок выходил (!!!) и купил $20 млн по 27,32 гривны.
  3. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3597 гривен, а официальный курс на 3 июня 2021 года установлен на уровне 27,3449 гривен за доллар.

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