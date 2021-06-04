В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона

В мае 2021 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты почти на $2,075 млрд в эквиваленте и купили на $1,732 млрд. Чистая продажа валюты населением составила $342 млн, свидетельствуют данные Нацбанка.

В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона
Фото: ru.depositphotos.com

Основные тренды

Продажа наличной валюты составила $1,697 млрд, безналичной — $378 млн. Наличной валюты купили на $1,450 млрд, безналичной — на $282 млн. Таким образом, продажи валюты превысили ее покупку на $342 млн.

В апреле тоже продажа преобладала над покупкой: население продало банкам наличной и безналичной валюты на $2,246 млрд, а купило на $1,7 млрд. Таким образом чистая продажа валюты в прошлом месяце составила $546 млн. Это свидетельствует о том, что в мае чистая продажа валюты населением снизилась по сравнению с апрелем 2021 года.

Что этому предшествовало

  • В марте украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты в эквиваленте на $2082,7 млн, купив на $1753,0 млн. При этом чистая продажа валюты составила $329,7 млн.
  • В феврале объем покупки населением наличной валюты составил $1,340 млрд, продажа — $1,301 млрд.
  • Национальный банк в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на $4929,00 млн и продал на $3891,00 млн. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила $1038,00 млн.

Национальный банк Украины с 24 по 28 мая т. г. не совершал интервенции по купле-продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Это уже восьмая неделя подряд, когда центробанк не проводит валютные интервенции.

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