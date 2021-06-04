Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе

Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе

Как сообщает Kitco News, Ivanhoe Mines сообщила о подписании соглашения сроком на 10 лет с медеплавильным предприятием Lualaba (LCS) вблизи г. Колвези о переработке части производимого на Kamoa Copper медного концентрата. Первую партию концентрата Kamoa Copper поставила LCS 1 июня.

LCS принадлежит китайским China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) (60%) и Yunnan Copper (40%). Ivanhoe Mines и CNMC вели переговоры о сотрудничестве в течение прошедшего года.

LCS начал работу в начале 2020 г. Он сможет перерабатывать в слитки черновой меди (99%) до 150 тыс. т медного концентрата с Kamoa-Kakula.

Завод является первым современным пирометаллургическим предприятием в ДРК и расположен в 40 км от Kamoa-Kakula.

Ivanhoe заявила, что на Kakula будет производиться высокосортный и очень чистый концентрат (с содержанием меди более 55%). Согласно результатам металлургических тестов, концентрат с Kakula содержит крайне низкую долю мышьяка по мировым стандартам – приблизительно 0,01%.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
Сумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингуСумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингу
Ставка единого налога будет повышена в УкраинеСтавка единого налога будет повышена в Украине
Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкцииБеларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции
В 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУВ 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУ
Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
В Чили выставлен на продажу медный рудник Pampa CamaronesВ Чили выставлен на продажу медный рудник Pampa Camarones
Liberty Steel будет реструктуризованаLiberty Steel будет реструктуризована
Канадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срокаКанадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срока
80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет
Последние новости
Подгружаем последние новости