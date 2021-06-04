В Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платины

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо предупредил компанию Todal Mining, контролируемую казахстанской Eurasian Resources Group (ERG), что может отобрать у нее концессию на платиновые месторождения Bokai и Kinonde, если компания в ближайшее время не приступит к их разработке.



Данные месторождения изначально принадлежали южноафриканской группе Anglo American Platinum. В 2008 г. их приобрела Central African Mining & Exploration Co. (Camec), пообещавшая вложить 200 млн долл. в строительство предприятия производительностью 150 тыс. унций платины в год. Позднее она сама была приобретена ERG.



Зимбабве занимает третье место в мире по запасам платины, но пока не может реализовать свой потенциал. За последние годы компании из РоSSии, Казахстана, Китая и других стран анонсировали в Зимбабве ряд проектов по добыче драгметаллов, но ни один из них пока не доведен до конца.



