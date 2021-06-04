В Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платины

В Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платины

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо предупредил компанию Todal Mining, контролируемую казахстанской Eurasian Resources Group (ERG), что может отобрать у нее концессию на платиновые месторождения Bokai и Kinonde, если компания в ближайшее время не приступит к их разработке.

Данные месторождения изначально принадлежали южноафриканской группе Anglo American Platinum. В 2008 г. их приобрела Central African Mining & Exploration Co. (Camec), пообещавшая вложить 200 млн долл. в строительство предприятия производительностью 150 тыс. унций платины в год. Позднее она сама была приобретена ERG.

Зимбабве занимает третье место в мире по запасам платины, но пока не может реализовать свой потенциал. За последние годы компании из РоSSии, Казахстана, Китая и других стран анонсировали в Зимбабве ряд проектов по добыче драгметаллов, но ни один из них пока не доведен до конца.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
JSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целяхJSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целях
В Иране из-за засухи запретили майнинг криптовалютВ Иране из-за засухи запретили майнинг криптовалют
Строительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУСтроительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУ
Из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — ReutersИз-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — Reuters
УЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грнУЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грн
В Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из ИндииВ Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из Индии
Биткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичностиБиткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичности
Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производствоИз-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство
В Кувейте горело одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, пострадали двое рабочихВ Кувейте горело одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, пострадали двое рабочих
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на ТайванеГлобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
Последние новости
Подгружаем последние новости