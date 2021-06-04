Украина одолжит $ 211 млн на строительство аккумуляторов и солнечных станций на территории ГЭС

Общая мощность гибридных установок составит 261 МВт.

Украина одолжит $ 211 млн на строительство аккумуляторов и солнечных станций на территории ГЭС
Фото: wikipedia.org

Кабинет министров предоставил "Укргидроэнерго" государственные гарантии под кредит в 211 млн долларов на строительство систем накопления энергии и солнечных станций на территории гидроэлектростанций.

Об этом сообщается в постановлении № 550 от 2 июня.

Кредиторами в рамках программы "Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО «Укргидроэнерго»)" будут Международный банк реконструкции и развития и Фонд чистых технологий. Они предоставят займ в размере 177 млн долларов и 34 млн долларов соответственно.

В рамках программы на территориях станций ЧАО "Укргидроэнерго" планируется построить 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

"Установка гибридных установок по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволит ЗАО «Укргидроэнерго» предоставить оператору системы передачи дополнительный резерв поддержания частоты и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты, необходимый для обеспечения надежного и устойчивого функционирования ОЭС Украины, соблюдения операционной безопасности энергосистемы и качества электрической энергии. Дополнительные высокоманёвренные и быстродействующие резервы по своим параметрам не имеют аналогов в объединенной энергетической системе Украины", - сообщила пресс-служба Минэнерго.

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