Индонезия обгонит Японию и Индию по выпуску нержавейки

Индонезия обгонит Японию и Индию по выпуску нержавейки

В 2021 году Индия может потерять статус второго по величине производителя нержавеющей стали в мире. Её место займёт Индонезия, в числе причин - запуск новых проектов, инвестированных китайскими металлургическими компаниями, сообщает Times of India со ссылкой на заявление Indian Stainless Steel Development Association.

По прогнозу ISSDA, Индонезия, которая в настоящее время занимает четвёртое место в мире по данному показателю, обгонит Японию и Индию, выпустив за 2021 год 4,2 млн. тонн нержавеющей стали - на 75% больше объёма 2020 года. Индия в текущем году произведёт 3,5 млн. нержавеющей стали (в 2020 - 3,2 млн. тонн, в 2019 - 3,9 млн. тонн).

Мощности Индонезии по производству нержавеющей стали ISSDA оценивает в 5,5 млн. тонн, внутренний спрос - в 0,2 млн. тонн. Ожидается, что экспорт в Индию страна нарастит вдвое.


МинПром по материалам МеталлСервис

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