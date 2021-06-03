Раде предлагают ввести НДС на продажу новостроек

Налог на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимости предлагается увеличить с 5% до 18%.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает обложить налогом на добавленную стоимость (ПДВ) операции по продаже вновь построенных квартир или домов.

Соответствующим документом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" располагает LB.ua.

Так, согласно справке к законопроекту, документ вводит, среди прочего, налогообложение НДС первой поставки жилья.

"То есть операции по продаже вновь построенных квартир или домов будут теперь по НДС", - говорится в справке.

Кроме того, предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Законопроект также предусматривает увеличение акциза на пиво с 2,78 грн за 1 литр пива в 59,82 грн за 1 литр 100% спирта.

Документ также предлагает увеличить вдвое ставки единого налога для плательщиков 4 группы.

К 4 группе плательщиков единого налога в Украине относятся сельхозпроизводители - юрлица независимо от организационно-правовой формы и физлица - предприниматели, осуществляющие деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, при условии выполнения ими ряда требований.

Почти все положения Закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал законопроект, призванный закрыть налоговые дыры, которыми пользуется большой бизнес, и увеличить на 60 млрд гривень доходную часть государственного бюджета.