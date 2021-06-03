Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022-м, - Шмыгаль

По планам правительства рост зарплат в ближайшие три года составит 8-10%.

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022-м, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров ожидает сокращения уровня инфляции до 6,2% в 2022 году, а рост зарплат в ближайшие три года составит 8-10%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам утвержденной правительством Бюджетной декларации и прогноза экономического и социального развития на 2022-2024 годы.

"Рост зарплат в последующие три года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%", - цитирует Шмыгаля "Интерфакс-Украина".

При этом курс гривны к доллару в 2022-2023 годах ожидается в коридоре 28-29 грн/$, отметил глава правительства.

По его словам, утвержденные документы предусматривают сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращение этого показателя к плановым 3% в 2023 году.

"Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП", - отметил Шмыгаль.

При этом с 2023 года Украина сможет выйти на устойчивый тренд развития экономики на 5% в год, добавил он.

Напомним, в середине апреля Национальный банк Украины во второй раз с начала года поднял учетную ставку. Теперь она составляет 7,5% вместо 6,5%. Такого резкого повышения в Украине не было с начала 2018 года.

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