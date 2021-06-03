За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%

За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 49,1% – до 4,92 млрд долл.

Согласно данным Государственной таможенной службы в мае поступления от экспорта черных металлов составили 1,19 млрд долл.

При этом Украина в январе-мае текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 16,3% – до 440 млн долл. В мае этот показатель составлял 115,04 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-мае 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 18,9% – до 421,03 млн долл. В мае их поставлено на 99,21 млн долл.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 22,2% – до 383,15 млн долл. В мае их ввезено на 93,12 млн долл.

МинПром по материалам uaprom.info

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