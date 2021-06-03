Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо

Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо.

Фото: antikor.com.ua

Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабинета министров, пишет РБК-Украина.

В методику добавлены «расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором (контрактом) в сумме $27 за тонну».

Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

Предыстория

Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства, представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты.

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2?1 грн/л.

Одновременно в период майских праздников розничные цены на бензины уже отыграли это снижение.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением №?450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

По данным консалтинговой группы «А-95», средние розничные цены на бензины в Украине в период с 30 апреля по 12 мая возросли на 0,55?0,7 грн/л.