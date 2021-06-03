Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи

Австралия с 1 июня ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере 6,2%, 9% и 51,6% на прецизионные стальные трубы и трубки из Китая и Южной Кореи, за исключением Тайваня и Вьетнама.



"Есть достаточные основания для публикации уведомления о демпинговых пошлинах и компенсационных пошлинах в отношении товаров, экспортируемых в Австралию из Китая и из Кореи", - заявила антидемпинговая комиссия.



Предварительные пошлины следуют за заявкой, поданной 31 марта 2020 года Orrcon Manufacturing Pty Ltd., дочерней компанией BlueScope Steel, находящейся в полной собственности.



Комиссия заявила, что представит свои окончательные рекомендации министру промышленности, науки и технологий к 23 июля, после чего «министр затем решит, публиковать ли демпинговую пошлину и уведомление о компенсационной пошлине».



По данным комиссии, объем австралийского рынка металлопродукции в 2019 году составил около 21 500 тонн.



