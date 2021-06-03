Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи

Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи

Австралия с 1 июня ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере 6,2%, 9% и 51,6% на прецизионные стальные трубы и трубки из Китая и Южной Кореи, за исключением Тайваня и Вьетнама.

"Есть достаточные основания для публикации уведомления о демпинговых пошлинах и компенсационных пошлинах в отношении товаров, экспортируемых в Австралию из Китая и из Кореи", - заявила антидемпинговая комиссия.

Предварительные пошлины следуют за заявкой, поданной 31 марта 2020 года Orrcon Manufacturing Pty Ltd., дочерней компанией BlueScope Steel, находящейся в полной собственности.

Комиссия заявила, что представит свои окончательные рекомендации министру промышленности, науки и технологий к 23 июля, после чего «министр затем решит, публиковать ли демпинговую пошлину и уведомление о компенсационной пошлине».

По данным комиссии, объем австралийского рынка металлопродукции в 2019 году составил около 21 500 тонн.

МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУВ I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%
ЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух странЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух стран
Производители стали из Южной Кореи подняли цены на автомобильную стальПроизводители стали из Южной Кореи подняли цены на автомобильную сталь
Таможенная служба отказала "Укртранснафте" в предоставлении разрешений на использование "трубы Медведчука"Таможенная служба отказала "Укртранснафте" в предоставлении разрешений на использование "трубы Медведчука"
США установили окончательные пошлины на импорт арматуры из ТурцииСША установили окончательные пошлины на импорт арматуры из Турции
В Британии заговорили о полном запрете импорта стали из КитаяВ Британии заговорили о полном запрете импорта стали из Китая
Джек Ма покинет пост президента собственной бизнес-школы. Причина — давление властей КитаяДжек Ма покинет пост президента собственной бизнес-школы. Причина — давление властей Китая
В странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукциюВ странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукцию
США вводят пошлины на импорт стальных канатов из 7 странСША вводят пошлины на импорт стальных канатов из 7 стран
Фонд госимущества судится за признание "трубы Медведчука" собственностью государстваФонд госимущества судится за признание "трубы Медведчука" собственностью государства
Последние новости
Подгружаем последние новости