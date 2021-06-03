Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки

Кабинет министров отменил принудительный перевод пенсий на карточки, запланированный на сентябрь 2021 года согласно постановлению №277 от 29 марта.

Об этом говорится в постановлении правительства № 546 от 26 мая.

Принятые изменения сохраняют действующий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпочту" по меньшей мере до 1 января 2023 года.

Кабинет министров поручил областным государственным администрациям за это время проработать с "Укрпочтой" и банками возможность получения денег в наличной форме с карточек через платежные терминалы и расширение сети банкоматов.

Уполномоченные банки также должны будут ежегодно предоставлять государству списки населенных пунктов, где у них есть офисы, банкоматы, терминалы или другие устройства по выдаче наличных.

"Рад, что и Президент Украины и Премьер-министр разделяют нашу позицию относительно того, что переход процесса получения пенсии с наличной в безналичную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство. До 2023 года доставку пенсий, как и раньше, наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. Уверен, за это время будет разработана механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока что предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение", - прокомментировал решение правительства генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним, что 29 марта Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины".

Оно предусматривало, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме старейших пенсионеров, людей с инвалидностью I группы и людей, которые не способны себя обслуживать.

Это решение объясняли желанием улучшить контроль за выплатами и сделать их более прозрачными.

Но против решения Кабинета министров выступила "Укрпочта", для которой доставка пенсий является значительным источником дохода. Генеральный директор почты Игорь Смелянский заявил, что будет вынужден уволить более 10 тыс. почтальонов, а сама компания потерпит огромные убытки.