НБУ советует депутатам доработать законопроект о кредитных союзах

Национальный банк поддерживает законопроект №5125 , который 1 июня приняла ВР в первом чтении, но считает, что документ нужно доработать ко второму чтению, включив в него ряд важных положений.

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Национальный банк поддерживает законопроект №?5125, который 1 июня приняла ВР в первом чтении, но считает, что документ нужно доработать ко второму чтению, включив в него ряд важных положений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора в фейсбуке. «Доработанный закон не только даст толчок рынку кредитной кооперации для развития, но и защитит граждан, пользующихся их услугами», — отметили в НБУ. Что дает новый закон «О кредитных союзах»

Кредитные союзы смогут стать «домашними банками» своей общины и получат возможность предоставлять не только услуги кредитования и привлечения вкладов на депозиты. Но и заниматься обменом валют, предоставлять платежные услуги и тому подобное.

Новые требования к системе корпоративного управления кредитных союзов защитят их членов от возможных злоупотреблений и потери своих средств, сделают невозможным повторение проблемных ситуаций на рынке, которые имели место в прошлом. Будут созданы предохранители, чтобы управление союзы не концентрировалось вокруг нескольких лиц и их решений, которые могут нести угрозу для всех членов союза. Также членов кредитного союза будет защищать и надзор регулятора, который будет ориентирован на предупреждение нарушений, а не на «тушение пожаров». Что нужно изменить в законопроекте

Необходимо расширить возможности членства в кредитных союзах для юридических лиц. Чтобы членами кредитных союзов могли стать не только граждане, но и малый бизнес: фермерские хозяйства, кооперативы, микропредприятия, ОСМД. То есть чтобы предприниматели имели возможность привлекать финансирование, а кредитные союзы — привлечь новых членов, активно пользоваться услугами. Это позволит им оставаться конкурентоспособными наряду с другими кредитными учреждениями.

Стоит согласовать систему паевых взносов и порядок распределения прибыли кредитного союза с мировой практикой, сделав невозможным негативные последствия от действий одного члена союза на финансовую безопасность всех остальных. Предусмотреть, что распределение прибыли на дополнительные паевые взносы может осуществляться раз в год по итогам финансового года. А возвращение дополнительных паевых взносов будет возможным только при отсутствии рисков для дальнейшей деятельности кредитного союза.