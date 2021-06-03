НБУ советует депутатам доработать законопроект о кредитных союзах

Национальный банк поддерживает законопроект №5125 , который 1 июня приняла ВР в первом чтении, но считает, что документ нужно доработать ко второму чтению, включив в него ряд важных положений.

НБУ советует депутатам доработать законопроект о кредитных союзах
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Национальный банк поддерживает законопроект №?5125, который 1 июня приняла ВР в первом чтении, но считает, что документ нужно доработать ко второму чтению, включив в него ряд важных положений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора в фейсбуке.

«Доработанный закон не только даст толчок рынку кредитной кооперации для развития, но и защитит граждан, пользующихся их услугами», — отметили в НБУ.

Что дает новый закон «О кредитных союзах»

Кредитные союзы смогут стать «домашними банками» своей общины и получат возможность предоставлять не только услуги кредитования и привлечения вкладов на депозиты. Но и заниматься обменом валют, предоставлять платежные услуги и тому подобное.

Новые требования к системе корпоративного управления кредитных союзов защитят их членов от возможных злоупотреблений и потери своих средств, сделают невозможным повторение проблемных ситуаций на рынке, которые имели место в прошлом.

Будут созданы предохранители, чтобы управление союзы не концентрировалось вокруг нескольких лиц и их решений, которые могут нести угрозу для всех членов союза.

Также членов кредитного союза будет защищать и надзор регулятора, который будет ориентирован на предупреждение нарушений, а не на «тушение пожаров».

Что нужно изменить в законопроекте

  • Необходимо расширить возможности членства в кредитных союзах для юридических лиц.

Чтобы членами кредитных союзов могли стать не только граждане, но и малый бизнес: фермерские хозяйства, кооперативы, микропредприятия, ОСМД. То есть чтобы предприниматели имели возможность привлекать финансирование, а кредитные союзы — привлечь новых членов, активно пользоваться услугами. Это позволит им оставаться конкурентоспособными наряду с другими кредитными учреждениями.

  • Стоит согласовать систему паевых взносов и порядок распределения прибыли кредитного союза с мировой практикой, сделав невозможным негативные последствия от действий одного члена союза на финансовую безопасность всех остальных.

Предусмотреть, что распределение прибыли на дополнительные паевые взносы может осуществляться раз в год по итогам финансового года. А возвращение дополнительных паевых взносов будет возможным только при отсутствии рисков для дальнейшей деятельности кредитного союза.

  • Нужно предусмотреть возможность внесения членами кредитного союза дополнительных добровольных паевых взносов для поддержки его стабильности.

Такие дополнительные добровольные паевые взносы могут быть возвращены члену кредитного союза не ранее чем через 5 лет с момента внесения в целях отнесения таких взносов к элементам капитала. Это должно стать эффективным инструментом докапитализации кредитного союза для обеспечения его финансовой стабильности.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что правила работы кредитных союзов вскоре изменятся.

Главной ожидаемой новацией должно было быть отнесения КС к участникам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В законопроекте №?5125 о такой возможности речь не идет. Хотя в Стратегии развития финансового рынка до 2025 года уже определена конкретная дата, когда должна заработать система гарантирования для КС — 1 января 2023.

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