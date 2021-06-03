В Китае хотят сократить 236 млн тонн метмощностей и потратить на это 40 млрд долл.

В Китае хотят сократить 236 млн тонн метмощностей и потратить на это 40 млрд долл.

Китай намерен к 2025 году сократить 236 млн т сталеплавильных мощностей к 2025 году. Об этом заявила Ассоциация производителей чугуна и стали Китая (CISA), сообщил Hellenic Shipping News.

Согласно словам председателя CISA Хэ Вэньбо, Китай намерен модернизировать 221 млн т сталелитейных мощностей к 2025 году. Данный шаг должен стать «зеленым» стимулом для китайской металлургии.

"Чтобы полностью реализовать переход на сверхнизкие выбросы, черной металлургии необходимо вложить около 260 млрд китайских юаней (40,8 млрд долл.)", – заявил Хэ Вэньбо.

По его словам, за последние пять лет Китай сократил мощности по производству стали на 86 млн т и модернизировал 80 млн т сталелитейных мощностей. Около 620 млн т стали произведено со сверхнизким уровнем выбросов.

Китай – крупнейший производитель стали в мире. По итогам 2020 года китайские сталелитейщики увеличили производство стали на 7% по сравнению с 2019 годом – до 1,065 млрд т.

Ранее Китай заявил о намерениях сократить производство стали в 2021 году, чтобы сократить выбросы СО2 для достижения климатической цели. Для этого китайское правительство проведет расследование по сокращению избыточных мощностей с 2016 года.

МинПром по материалам ГМК Центр

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