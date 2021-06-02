Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС

Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС

НАЭК "Энергоатом" ввела в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения работы энергоблоков Южно-украинской атомной электростанции (ЮУАЭС). Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин, передают Українські Новини.

По словам П.Котина, введение в эксплуатацию данного комплекса позволит ЮУАЭС на 40% увеличить производство электроэнергии в летний период.

"В этом году также будет введен в эксплуатацию третий и четвертый бассейны из пяти предусмотренных и третий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС, а завершение реконструкции и запуск бассейна №5 запланирован на 2022 год", - подчеркнул он.

Он добавил, что использование современных технологий и оборудования при строительстве позволит нарастить производство электроэнергии в 2549 млн кВт-ч по максимальной расчетной оценке.

Также по подсчетам специалистов, ввод в работу пяти брызгальных бассейнов снизит температуру циркуляционной воды на 7-8 °С: каждый бассейн - примерно на 1,4 °С.

"Это позволит избежать потерь производства электроэнергии на ЮУАЭС и снять ограничения мощности атомных энергоблоков в жаркий период года. Ведь сейчас Ташлыкское водохранилище обеспечивает работу ЮУАЭС на номинальной мощности 3 000 МВт только в холодное время года. В летний период в результате повышения температуры циркуляционной воды мощность станции ограничивается до 1 800 МВт, а в особо жаркие дни - до 1 500 МВт", - подчеркнули в "Энергоатоме".

П.Котин отметил, что сметная стоимость проекта составила 3,449 млрд гривен, при этом профинансировано было 2,386 млрд гривен.



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