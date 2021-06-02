Рада в первом чтении поддержала специальный налоговый режим для IT-индустрии

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №5376 о специальном налоговом режиме для IT-индустрии, известный также как Дія City.

За его принятие проголосовал 281 депутат.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила, что законопроект устанавливает специальные ставки налогов для работников IТ-компаний: налог на доходы - 5%, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, военный сбор - 1,5%. Налогом на доходы будет облагаться зарплата работников по трудовым договорам, вознаграждение гиг-работников по гиг-контрактам, авторское вознаграждение за создание служебного произведения и переход авторских прав на служебные произведения.

Самим компаниям будет разрешено выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (9%).

Законопроект также освобождает от налогообложения доходы физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще, чем раз в 2 года. Кроме этого, нулевая ставка налога будет действовать на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте Дія City, при условии, если человек владел ею более 1 года.

Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом Дія City. Размер скидки будет зависеть от суммы сделки.

Введение указанных норм позволит IТ-компаниям активнее привлекать инвестиции для масштабирования и развития. У них также появится дополнительный стимул реинвестировать в развитие бизнеса.

Основной законопроект о Дія City №4303 был принят в первом чтении 15 апреля.