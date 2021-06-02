В Goldman Sachs сравнили биткоин с медью

Концепция цифрового золота не подходит первой криптовалюте, которая скорее является аналогом меди. Об этом заявил главный специалист банка Goldman Sachs по сырьевым товарам Джефф Карри в интервью CNBC, пишет Forklog.

В Goldman Sachs сравнили биткоин с медью
Фото: bitnovosti.com

Что говорит эксперт

По его мнению, связанные с криптовалютами риски означают, что их ценность отличается от безопасных активов, таких как золото, хотя они и хеджируют от инфляции.

«Цифровые валюты не заменяют золото. Скорее они являются аналогом меди, и я утверждаю это потому, что они защищают от инфляции», — отметил Карри.

Эксперт подчеркнул, что первая криптовалюта коррелирует с бизнес-циклом, поскольку связана с собственной платежной системой.

Он считает, что биткоин, как нефть и медь, является лучшей защитой от «хорошей инфляции», которая возникает в результате повышенного спроса.

Для сравнения, золото хеджирует против «плохой инфляции», вызываемой ростом предложения.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам аналитиков Goldman Sachs золото продолжит оставаться востребованным товаром среди инвесторов и вряд серьезно уступит позиции биткоину, несмотря на его растущую популярность.

Аналитики JPMorgan заявили, что первая криптовалюта стала циклическим товаром и не может выступать альтернативой драгоценному металлу в качестве хеджа.

одной из крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock полагают, что статус золота как страховки от инфляции преувеличен.

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