60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой — опрос

Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% респондентов считают ее как «очень плохой» или «достаточно плохой». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в мае 2021 года.

Фото: molbuk.ua

Лишь 5% оценивают экономическую ситуацию как «хорошую» или «очень хорошую», а 32% как «неплохую» и «нехорошую».

Динамика оценок

«Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года — в конце января — начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 2% — как «хорошую» или «очень хорошую», 26% — как «неплохую» и «нехорошую», — отмечают социологи.

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи: 36% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохой, 48% - как «неплохой и нехороший», 14% - как «хороший» или «очень хороший». Однако оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года — тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%.

Что ожидают украинцы

Опрошенные украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

«Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)», — свидетельствуют результаты опроса.

Одновременно ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января — начале февраля этого года. Тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшения благосостояния своей семьи — 24%.

Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи — 32%.

Контекст

Опрос провела социологическая служба Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опросили 2017 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.