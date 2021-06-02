В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ

За январь — март этого года 9 из 10 операций были безналичными. То есть безналичные операции уверенно преобладали среди операций с платежными картами по количеству и сумме, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ
Фото: fainaidea.com

С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 3% — до 75,3 млн шт. Из них более половины (54,2%) использовались в марте 2021 года для осуществления расходных операций.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине зарегистрировано 69 участников карточных платежных систем.

Безналичные операции преобладают

В I квартале т. г. доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций по картам, а по объему — почти 90% от общего количества операций с платежными картами. В прошлом году в I квартале эти показатели составляли — 85,4% и 54,6% соответственно.

Всего в январе — марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось более чем на четверть (28%) и составило 1512,8 млн шт., а сумма выросла на треть (32%) и достигла 664,3 млрд грн.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе — марте 2021-го по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:

  • по количеству — на расчеты в торговых сетях: 49,3%, или 402 млн шт.;
  • по сумме — на переводы с карты на карту: 42,1%, или 280 млрд грн.

Всего более трети от количества безналичных операций с платежной картой в I квартале 2021 года осуществлялись в сети интернет (36,7%). Это почти 202,3 млрд грн в течение I квартала 2021 года.

Общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за январь — март 2021-го составила 1691 млн шт., а их сумма — 1,1 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество указанных операций выросло на 22,1%, а сумма — на 18,3%.

Две трети операций в pos-терминалах бесконтактные

Количество бесконтактных карт, которые использовали для осуществления операций, с начала 2021 выросло почти на 10% — до 14,1 млн карт.

Почти каждая десятая активная платежная карта — токенизированна. Их количество составляет 4,2 млн шт. Это на 6% больше, чем в начале года.

Такая популярность бесконтактных и токенизированных карт обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием.

Соответственно только треть операций в торговых pos-терминалах по сумме и количеству осуществлялась с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные — 2/3 операций — это бесконтактные операции (операции с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в I квартале составила 119,0 млрд грн.

Сеть торговых pos-терминалов расширяется

В этом году продолжается постоянное масштабирование инфраструктуры для безналичных расчетов.

Количество точек продаж, которые принимают платежные карты, с начала 2021 года выросла на 2% — до 333,5 тыс.

Также почти 2% за первые три месяца этого года выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине — до 382 тыс. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

По состоянию на 1 апреля 2021 года количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины, по данным Госстата, составила 9,6 тыс. шт. Год назад на конец первого квартала этот показатель был 8,3 тыс. шт. на 1 млн населения.

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