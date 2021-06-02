Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.

Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.

Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует значительных средств - около 1 млрд долл. в год, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

"Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно $1 млрд в год", - сообщил он.

Он добавил, что без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях «качай или плати» поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

"Поэтому напоминаем, что транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию", - добавил глава "Оператора ГТС".

МинПром по материалам uaprom.info

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