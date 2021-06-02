Австралийская EMR Capital решила избавиться от медных активов

Австралийская EMR Capital решила избавиться от медных активов

Австралийская компания EMR Capital, специализирующаяся на сделках с частными ценными бумагами, планирует осуществить на бирже в Сиднее первичное публичное размещение акций (IPO) для своей дочерней компании 29Metals, куда была передана часть ее медных активов.

В 2017-2018 гг. EMR Capital приобрела два австралийских медных рудника Golden Grove и Capricorn Copper. Их производительность составляет соответственно около 50 тыс. и 30 тыс. т меди в концентрате в год. Кроме того, в состав в 2018 г. вошел чилийский рудник Redhill производительностью около 60 тыс. т в год. Эти активы включены в состав 29Metals. Ряд медедобывающих предприятий в Индонезии, Латинской Америке и Африке остались у EMR.

Рудники Golden Grove и Redhill уже прошли пик своей добычи, а Capricorn Copper был введен в строй только в 2017 г. рядом с выработанным месторождением. Тем не менее EMR рассчитывает привлечь в ходе IPO порядка 470 млн долл. При этом в собственности нынешних акционеров 29Metals останутся 45% акций компании.

Данное IPO обещает стать крупнейшим в Австралии с начала текущего года. Как заявляет EMR, рекордное повышение мировых цен на медь с 2011 г. повысит интерес инвесторов к активам в этой отрасли.

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