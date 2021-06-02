Рада в первом чтении приняла законопроект о повышении прожиточного минимума

Он предусматривает установление минимума в размере 40 и более процентов от средней зарплаты.

Рада в первом чтении приняла законопроект о повышении прожиточного минимума
Фото: gregorylee/Depositphotos

Верховная Рада на заседании поддержала в первом чтении законопроект №3515 относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума (ПМ) и создание предпосылок для его повышения.

За проголосовали 253 народных депутата, объявил спикер Дмитрий Разумков.

В пояснительной записке говорится, что предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.

Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года. Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной платы должно составлять не менее:

  • в 2021 году - 40 процентов;
  • в 2022 году - 41 процента;
  • в 2023 году - 42 процентов;
  • в 2024 году - 43 процентов;
  • в 2025 году - 44 процентов;
  • в 2026 году - 45 процентов;
  • в 2027 году - 46 процентов;
  • в 2028 году - 47 процентов;
  • в 2029 году - 48 процентов;
  • в 2030 году - 49 процентов;
  • в 2031 году - 50 процентов.

Средняя зарплата в Украине в апреле составляет 13 543 гривны, а прожиточный минимум с начала этого года до конца июня для трудоспособного лица составляет 2189 гривен. Поэтому, согласно предлагаемым изменениям, ПМ должен составлять 5417.

От прожиточного минимума зависят и штрафы и различные выплаты.

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