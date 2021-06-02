Служащего "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривен

Чиновник подразделения Юго-Западной железной дороги составил документы о выполнении строительных работ, которые не были выполнены.

Служащего "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривен
Фото: Александр Рудоманов

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств, выделенных на ремонт зоны ожидания станции "Киев-Пассажирский".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник одного из подразделений Юго-Западной железной дороги составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале с компанией с признаками фиктивности. Эти документы стали основанием для перечисления 750 тыс. гривен на счет фиктивного общества.

Кроме того, фигурант знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма не будет выполнять.

В настоящее время ему сообщили о подозрении как должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконную сделку злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, на счета которых поступили 4,5 миллиона гривен государственных средств, перечисленных из одного из подразделений Юго-Западной железной дороги. Правоохранители разоблачили растрату средств в феврале 2021 года.

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