Налоговая милиция пришла с обыском в киевское КП "ГИВЦ"
Дело касается пособничества в уклонении от уплаты налогов.
Государственная фискальная служба в среду, 2 июня, пришла с обыском в офис киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).
На сайте Киевской городской прокуратуры сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах одним из подрядчиков "ГИВЦ".
По версии налоговой милиции, частная компания, которая в 2019-2020 годах оказывала коммунальному предприятию телекоммуникационные услуги, использовала денежные средства ГИВЦ для заказа услуг у фиктивной фирмы.
Обыски в ГИВЦ проводятся с тем, чтобы найти первичные финансовые документы и другие возможные доказательства преступления.
Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.
КП "ГИВЦ" является оператором IT-проектов киевской мэрии, таких как плата за проезд в общественном транспорте, парковка автомобилей или питание в детских садах Киева, и соисполнителем многих проектов городской целевой программы "Электронная столица".
Напомним, что за последние несколько недель правоохранительные органы провели уже несколько десятков обысков в подразделениях КГГА и коммунальных предприятиях Киева.
По состоянию на конец мая 2021 года сотрудники ГФС расследовали девять уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (статья 364 УК Украины) и хищения государственного имущества и средств (статья 191 УК Украины) в Киеве.
Ориентировочная сумма убытков, нанесенных бюджету Киева и государства, оценивается в 150 миллионов гривен.