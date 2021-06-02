Налоговая милиция пришла с обыском в киевское КП "ГИВЦ"

Дело касается пособничества в уклонении от уплаты налогов.

Государственная фискальная служба в среду, 2 июня, пришла с обыском в офис киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

На сайте Киевской городской прокуратуры сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах одним из подрядчиков "ГИВЦ".

По версии налоговой милиции, частная компания, которая в 2019-2020 годах оказывала коммунальному предприятию телекоммуникационные услуги, использовала денежные средства ГИВЦ для заказа услуг у фиктивной фирмы.

Обыски в ГИВЦ проводятся с тем, чтобы найти первичные финансовые документы и другие возможные доказательства преступления.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

КП "ГИВЦ" является оператором IT-проектов киевской мэрии, таких как плата за проезд в общественном транспорте, парковка автомобилей или питание в детских садах Киева , и соисполнителем многих проектов городской целевой программы "Электронная столица".

Напомним, что за последние несколько недель правоохранительные органы провели уже несколько десятков обысков в подразделениях КГГА и коммунальных предприятиях Киева .

По состоянию на конец мая 2021 года сотрудники ГФС расследовали девять уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (статья 364 УК Украины) и хищения государственного имущества и средств (статья 191 УК Украины) в Киеве .