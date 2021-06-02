Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.

Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.

Еженедельная оценка Argus цен на горячекатаную сталь в рулонах (HRC) в США выросла на 35 долларов, до 1645 долларов за тонну, при этом высокий спрос продолжает стимулировать рост цен, отметили в агентстве.

"В то время как объем торгов был приглушен праздником Дня поминовения, цены продолжали расти на предыдущей неделе, поскольку спрос оставался повышенным", - сообщили в Argus.

Спрэд между бушелинговым ломом, поставленным на заводы Среднего Запада США, и отпускными ценами на HRC вырос на 3,2% до 1 142,77 долларов на тонне. Спред более чем в пять раз выше, чем год назад, когда он составлял 224,71 доллара на тонне.

Цены на холоднокатаный рулон в США выросли в среднем на 27 долларов, до 1822 долларов за тонну, цены на оцинковку взлетели на 43,50 доллара, до 1831 доллара за тонну.

Сроки выполнения заказов увеличились до 10 недель, а сроки поставки оцинкованной стали увеличились до 12 недель.

Импортные цены на горячекатаную сталь в Хьюстоне выросли на 14,25 доллара, до 1 486,75 доллара за тонну.

МинПром по материалам Металлургпром

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