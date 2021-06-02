Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,482 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции.



Он указал, что эта цифра "с точностью до запятой" соответствует предполагаемой ранее добыче.



Согласно отчету ОПЕК в апреле страна добывала 8,132 млн баррелей в сутки. Таким образом, увеличение составило 350 тысяч баррелей в сутки.



Озвученные цифры дают другое понимание оценки "снятия" с рынка своих добровольных ограничений по нефтедобыче.



Январская квота страны, согласно документам ОПЕК, составляла 9,119 млн баррелей в сутки. В феврале страна добровольно решила убрать с рынка 1 млн б/с, а с мая было решено постепенно возвращать этот объем на рынок: 250 тысяч баррелей в сутки - в мае, 350 тысяч баррелей в сутки - в июне, 400 тысяч баррелей в сутки - в июле.



Прямой расчет позволяет думать, что страна планировала увеличить добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля.



Официальная квота Саудовской Аравии на май - 9,232 млн баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия в своих расчетах возвращает добровольные ограничения, отталкиваясь от новой официальной квоты, а не от квоты января.



Ранее страны ОПЕК+ согласились следовать намеченному плану по добыче нефти в июле.



