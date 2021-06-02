Вьетнамские строители обеспокоены ростом цен на прокат

Вьетнамские строители обеспокоены ростом цен на прокат

Вьетнамские компании, осуществляющие крупные строительные и инфраструктурные проекты, высказывают свою озабоченность повышением цен на стальную продукцию, указывая, что некоторые стройки в стране замедлились или даже приостановились.

Как сообщают строители, с начала текущего года стоимость проката возросла более чем на 40%. Хотя по сравнению со многими другими странами это весьма умеренный рост, увеличение затрат и раздувание смет привело к серьезным проблемам. Ряд подрядчиков, ранее подписавшие контракты на меньшие суммы, вынуждены приостановить работу, чтобы не увеличивать убытки.

По данным национального информационного агентства VNS, под угрозой срыва запланированного графика строительства оказались важнейшие проекты по прокладке магистральных автодорог, которые должны улучшить наземное транспортное сообщение между севером и югом Вьетнама.

Генеральное статистическое агентство Вьетнама указывает на три основных причины подъема внутренних цен на прокат. Это увеличение стоимости металлургического сырья, рост транспортных затрат и сужение объема предложения стальной продукции на мировом рынке из-за сокращения китайского экспорта и расширения импорта.

В начале мая Вьетнамская ассоциация строительных подрядчиков (VACC) обратилась к правительству страны с просьбой принять меры против постоянно растущих цен на стальную продукцию. Но каких-либо конкретных решений пока не было принято.



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