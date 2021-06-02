Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту

В Украине в течение 12 месяцев будут введены максимальные ограничения на перевод денежных средств с карты на карту. Украинцам следует быть готовыми к новым правилам, чтобы не столкнуться с блокировкой банковского счета.

НБУ вводит жесткие ограничения на переводы денег с карты на карту

В Национальном Банке Украины рассказали о внедрении новых правил перевода денег с кары на карту. Основной целью изменений называют защиту от кибератак во время банковских операций и от различных мошеннических схем.

В Украине намерены повысить уровень информационной безопасности в процессе перевода средств с одного банковского счета на другой. Для реализации данного плана будет усилена надежность и эффективность работы платежных систем.

Новые правила, установленные Нацбанком, коснутся всех платежных систем, созданных резидентами Украины, участников платежных систем, а также операторов услуг платежной инфраструктуры.

НБУ вводит жесткие ограничения на переводы денег с карты на карту

В связи с этим, будут значительно усилены требования к ключевым участникам платежного рынка и введен нивелирующий риски подход к защите информации.

Постановление об изменении правил перевода средств с карты на карту вступило в силу 29 мая 2021 года. Начиная с этого дня в течение последующих 12 месяцев украинские финучреждения должны будут доработать свои внутренние системы, чтобы повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Турецкая лира обновила исторический минимумТурецкая лира обновила исторический минимум
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Нацбанк отобрал лицензии у семи страховых компанийНацбанк отобрал лицензии у семи страховых компаний
Сумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингуСумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингу
Аферисты получали онлайн-кредиты по поддельным документам, но на реальную карту (видео)Аферисты получали онлайн-кредиты по поддельным документам, но на реальную карту (видео)
Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%
Liberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страныLiberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страны
Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)
Нацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банковНацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банков
Биткоин станет главным средством сбережения 21 века — глава MicroStrategyБиткоин станет главным средством сбережения 21 века — глава MicroStrategy
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
Последние новости
Подгружаем последние новости