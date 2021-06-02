Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту

В Украине в течение 12 месяцев будут введены максимальные ограничения на перевод денежных средств с карты на карту. Украинцам следует быть готовыми к новым правилам, чтобы не столкнуться с блокировкой банковского счета.

В Национальном Банке Украины рассказали о внедрении новых правил перевода денег с кары на карту. Основной целью изменений называют защиту от кибератак во время банковских операций и от различных мошеннических схем.

В Украине намерены повысить уровень информационной безопасности в процессе перевода средств с одного банковского счета на другой. Для реализации данного плана будет усилена надежность и эффективность работы платежных систем.

Новые правила, установленные Нацбанком, коснутся всех платежных систем, созданных резидентами Украины, участников платежных систем, а также операторов услуг платежной инфраструктуры.

В связи с этим, будут значительно усилены требования к ключевым участникам платежного рынка и введен нивелирующий риски подход к защите информации.

Постановление об изменении правил перевода средств с карты на карту вступило в силу 29 мая 2021 года. Начиная с этого дня в течение последующих 12 месяцев украинские финучреждения должны будут доработать свои внутренние системы, чтобы повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты.