В ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - Тимченко

Группа компаний ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова готова к полной продаже своих угольных шахт и электростанций.

Об этом рассказал глава ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде".

Он отметил, что компания производитель электроэнергии ориентируется на зеленую генерацию и "готова рассматривать продажу своих электростанций и угольных шахт". По его словам, ДТЭК сейчас принадлежит 1ГВт из 8ГВт зеленых мощностей в Украине.

По словам Тимченко, компании уже имеют приоритетные активы на продажу, с учетом их эффективности, однако любые действия могут произойти только с разрешения кредиторов. Какие именно активы, глава ДТЭК не назвал. Он лишь отметил, что первыми "на выход" пойдут роSSийские шахты.

"Скорее всего, это произойдет в ближайшее время", - сказал он.

Тимченко также добавил, что речь идет именно о продаже отдельных теплоэлектростанций внутри энергокомпаний ДТЭК, а не энергокомпаний в целом. Аналогичный план у ДТЭК есть и относительно продажи шахт внутри угольных объединений.

"Если мы будем иметь спрос на 10% портфеля станций и шахт, продадим 10%. Если будем иметь на 100%, продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы сотрудников", - подчеркнул глава ДТЭК.

Тимченко отметил, что большинство блоков ТЭС закроются через 5-10 лет.

"Они уже вдвойне использовали свой ресурс. Они уже физически изношены. У нас самая молодая ТЭС построена в 1982 году. ТЭС уже не отвечают современным требованиям", - пояснил он.

Напомним, в январе сообщалось, что государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 398 млн гривен ООО "ДТЭК Добропольеуголь" в рамках возвращения из аренды пяти государственных шахт.