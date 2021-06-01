"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для теплокоммунэнерго

С июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр.

НАК "Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла и горячей воды, потребляемой бытовыми потребителями.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Так, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022-го и с 1 июля 2023-го) будут проиндексированы.

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене.

"Группа "Нафтогаз" готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству. Сейчас соглашения о коммерческих закупках газа в ООО "Газоснабжающей компании «Нафтогаз Трейдинг»" заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - говорится в сообщении.

Как отметил директор по коммуникациям Группы "Нафтогаз" Максим Белявский, долгосрочная рыночная цена 7,42 грн соответствует средневзвешенной себестоимости добычи газа, учитывает инвестиционную составляющую и финансовые затраты.

"Фактически, НАК создает благоприятные условия для прохождения предприятиями ТКЭ переходного периода, в который хозяйствующие субъекты смогут сосредоточиться на вопросах модернизации оборудования, увеличения энергоэффективности технологических процессов, перехода на возобновляемые источники энергии (биомассу в частности). Предложенная концепция для ТКЭ позволяет обеспечить прогнозируемость расчета тарифов на отопление/горячее водоснабжение. Это означает, что НКРЭКУ или органы местного самоуправления смогут предусматривать инвестиционную составляющую и переход на альтернативные источники своих лицензиатов. Потребители централизованного отопления, при таком подходе, не будут проигрывать бытовым потребителям, которые обогревают свои дома за счет индивидуальных систем. Фактически, будут обеспечены равные условия с точки зрения затрат домохозяйств на отопление", - написал он в фейсбуке.

Белявский также отметил, что предложенный подход в формировании цены делает невозможными спекуляции, потому что теплокоммунэнерго не сможет перепоставлять полученный газ от "Нафтогаз Трейдинг" - другим потребителям, так как теплокоммунэнерго не имеют лицензии поставщика.

Напомним, из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, которые действуют с 1 мая по умолчанию. Большинство газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр.

21 мая НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что предложит теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ в связи с отменой специальных обязанностей, согласно которым компания продавала топливо по формульной цене.