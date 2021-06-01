Главе правления Северодонецкого "Азота" сообщили подозрение в неуплате налогов

Государственная фискальная служба сообщила о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов главе правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Руководителем Северодонецкого "Азота" с 2011 года является Леонид Бугаев.

По версии следствия, в 2017 году по его указанию с расчетных счетов предприятия незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга, в состав которого он входит, под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом Бугаев, считает следствие, умышленно уклонился от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса).

По заключению судебной экономической экспертизы, из-за таких действий своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.

Бугаева не задержали, поскольку правоохранители не знают, где он находится. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Северодонецкий "Азот" является одним из предприятий холдинга Ostchem, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.