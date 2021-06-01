Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах
Минфин США предложил расширить требования к отчетности брокеров в отношении криптовалют. Об этом говорится в пояснениях к проекту бюджета на 2022 год, пишет Forklog.
Что предлагают в Минфине США
По мнению ведомства, с развитием рынка цифровых активов налогоплательщики получили возможность избегать уплаты налогов.
«Уклонение от уплаты налогов с использованием криптоактивов — быстро растущая проблема», — заявили в Минфине.
Инициативу намерены распространить в том числе на биткоин-биржи и кастодиальные кошельки. Их обяжут передавать информацию о бенефициарах счетов в международную сеть по обмену информацией, членом которой являются США.
В случае утверждения мера вступит в силу с 2023 года.
Минфин также выступил с инициативой ввести «всеобъемлющую отчетность по финансовым счетам». Правило будет применяться в случаях, когда налогоплательщики приобретают криптоактивы у одного брокера и переводят их другому.
Предыстория
Ранее ведомство уточнило, что предложение администрации Джо Байдена включает требование о передаче в Налоговую службу США информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000.
Напомним, CEO криптовалютного стартапа Avanti Кейтлин Лонг назвала действия властей «расчисткой» регуляторного поля в отношении цифровых активов, но исключила возможность запрета биткоина.