Эксперты прогнозируют 3-кратный рост спроса на литий

Эксперты прогнозируют 3-кратный рост спроса на литий

По данным компании Fitch Solutions глобальный спрос на литий к 2030 г. увеличится более чем в три раза по сравнению с 442 тыс. т эквивалента карбоната лития в 2020 г. до около 1,5 млн. т.

При составлении данного прогноза компания, правда, исходила из того, что к 2030 г. продажи электромобилей возрастут почти в 7 раз по сравнению с 2020 г., от 3,1 млн. до 21,2 млн. штук. Кроме того, использование литийионных аккумуляторов прибавит за счет роста производства гаджетов, электросамокатов, устройств для "хранения" электроэнергии и т. д.

Как считают аналитики Fitch, крупнейшим производителем лития в 2030 г. станет Австралия. Такие страны как Чили и Аргентина нарастят добычу сырья в высокогорных соленых озерах вдвое за десять лет, но к концу текущего десятилетия около 65% металла будут получать из руды. Компания прогнозирует появление большого числа новых литиевых проектов в Китае, Бразилии, Северной Америке и Европе.

В настоящее время около 80% производства литийионных аккумуляторов приходится на Китай. Но Fitch прогнозирует снижение его доли вследствие строительства большого числа новых фабрик по всему миру, в частности, в США, ЕС, Японии, Южной Корее, Индонезии и других странах.

Основными рисками для рынка лития Fitch называет появление новых методов его добычи, которые уменьшат влияние текущих производителей, а также появление рынка вторичного лития вследствие разработки технологии рециклинга аккумуляторов.

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