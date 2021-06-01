ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова изучает возможность приобретения активов в сфере добычи нефти и газа. Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономправде.



"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть, мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведки и добыче, мы готовы к этому", - сообщил М.Тимченко.



В потенциальную зону интереса компании входит в том числе компания "Гео Альянс", которая, по информации СМИ , давно ищет инвестора.



"Гео Альянс" владеет 16 месторождениями, большая часть из которых не разрабатывается. Как сообщал БЦ, половина компании принадлежит международной группе Vitol, половина – бизнесмену Виктору Пинчуку.



Напомним, что в 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" победил на электронном аукционе Государственной службы геологии и недр, получив спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов. В госбюджет за спецразрешение было уплачено рекордные 650,5 млн грн.



"ДТЭК Нефтегаз" — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.



