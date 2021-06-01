ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа

ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова изучает возможность приобретения активов в сфере добычи нефти и газа. Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономправде.

"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть, мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведки и добыче, мы готовы к этому", - сообщил М.Тимченко.

В потенциальную зону интереса компании входит в том числе компания "Гео Альянс", которая, по информации СМИ, давно ищет инвестора.

"Гео Альянс" владеет 16 месторождениями, большая часть из которых не разрабатывается. Как сообщал БЦ, половина компании принадлежит международной группе Vitol, половина – бизнесмену Виктору Пинчуку.

Напомним, что в 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" победил на электронном аукционе Государственной службы геологии и недр, получив спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов. В госбюджет за спецразрешение было уплачено рекордные 650,5 млн грн.

"ДТЭК Нефтегаз" — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза
Капитализация криптоактивов уменьшается вслед за снижением интереса инвесторовКапитализация криптоактивов уменьшается вслед за снижением интереса инвесторов
Liberty Steel начала распродажу активов в ВеликобританииLiberty Steel начала распродажу активов в Великобритании
Goldman Sachs признал биткоин классом активовGoldman Sachs признал биткоин классом активов
Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июнеГазпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне
В Украину возобновились поставки дизельного топлива “Роснефти“В Украину возобновились поставки дизельного топлива “Роснефти“
ДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грнДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грн
ФГВФЛ продает пул активов Родовид Банка на 8,9 миллиарда. Возможный дисконт 99%ФГВФЛ продает пул активов Родовид Банка на 8,9 миллиарда. Возможный дисконт 99%
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Газпром снижает транзит газа через УкраинуГазпром снижает транзит газа через Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости