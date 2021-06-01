Австралийская BlueScope Steel получит помощь от властей для ремонта доменной печи

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс присвоило статус критичного инфраструктурного проекта модернизации доменной печи на комбинате Port Kembla компании BlueScope Steel.



Компания приняла решение модернизировать простаивающую в настоящее время доменную печь № 6, чтобы заменить ДП-5, которая будет окончательно выведена из эксплуатации в 2026 г. Как заявляют власти штата, благодаря этому проекту функционирование меткомбината будет продлено еще на 20 лет, что обеспечит сохранность рабочих мест и обеспечение национального строительного сектора качественным прокатом.



Мощность завода Port Kembla составляет 2,1 млн т в год. Он выпускает преимущественно сортовой прокат, около 60% которого продается на внутреннем рынке. Стоимость проекта по модернизации доменной печи оценивается в 540-620 млн долл.



Руководство BlueScope Steel заявляет, что пока не видит альтернативы традиционным доменно-конвертерным технологиям. Замена доменной печи на электропечь невыгодна из-за дефицита металлолома и высоких тарифов на электроэнергию в Австралии, а "зеленый" водород, для получения которого используется возобновляемая энергия, пока в шесть раз дороже природного газа.



