Швейцария задумалась о наказании банкиров за потерю денег

Потери Credit Suisse из-за краха фонда Archegos Capital Management и финансовой компании Greensill Capital подтолкнули швейцарских парламентариев к тому, чтобы обсудить введение штрафов для банкиров. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Что это означает

Швейцария может пересмотреть систему, в рамках которой высокопоставленные банкиры были «преимущественно неприкасаемыми», отмечает агентство.