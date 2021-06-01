Швейцария задумалась о наказании банкиров за потерю денег
Потери Credit Suisse из-за краха фонда Archegos Capital Management и финансовой компании Greensill Capital подтолкнули швейцарских парламентариев к тому, чтобы обсудить введение штрафов для банкиров.
Потери Credit Suisse из-за краха фонда Archegos Capital Management и финансовой компании Greensill Capital подтолкнули швейцарских парламентариев к тому, чтобы обсудить введение штрафов для банкиров. Об этом
Что это означает
Швейцария может пересмотреть систему, в рамках которой высокопоставленные банкиры были «преимущественно неприкасаемыми», отмечает агентство.
«Директора банков не берут на себя ответственность за свои действия, потому что в этом нет нужды. Нет настоящих санкций за плохое управление», — заявил член парламента Швейцарии от партии «зеленых» Герхард Андрей.
По его словам, скандалы с участием Credit Suisse «от Мозамбика до Greensill» наносят урон репутации Швейцарии. Он предложил провести реформу, которая будет предусматривать, что «если что-то пойдет не так, менеджер понесет ответственность».
Предложения Андрея подготовлены по примеру британской модели регулирования, которая подразумевает прямую ответственность топ-менеджеров финансовой организации за ее действия, отмечает Reuters. Швейцарские парламентарии обсудят предложения в ближайшие дни.
Предыстория
Череда скандалов с участием Credit Suisse также привлекла внимание швейцарского регулятора FINMA, которому сложно штрафовать банкиров, так как по закону наказывать можно только руководителей, которые вовлечены в нарушения напрямую, отмечает Reuters.
Представитель FINMA заявил агентству, что регулятор приветствует обсуждение «оптимизации вопросов личной ответственности». Другие финансовые центры мира заходят в этих вопросах «значительно дальше Швейцарии», добавил он.
Напомним
В начале марта компания Greensill Capital, которую кредитовал Credit Suisse, объявила о банкротстве. Банк был вынужден заморозить $10 млрд, а Greensill Capital осталась должна ему $140 млн.
В конце марта о банкротстве объявил хедж-фонд Archegos Capital Management, которому Credit Suisse предоставлял услуги прайм-брокера по операциям с деривативами. В апреле Credit Suisse оценил свои потери от краха Archegos в более чем $5 млрд.