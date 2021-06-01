Капитализация криптоактивов уменьшается вслед за снижением интереса инвесторов

Капитализация криптоактивов снижается одновременно с потерей интереса инвесторов к этим инструментам. Об этом пишет PaySpace Magazine со ссылкой на pymnts.com

Капитализация криптоактивов уменьшается вслед за снижением интереса инвесторов
Фото: journalducoin.com

Что происходит с криптой

Биткоин

Волатильность криптовалюты уже долгое время является предметом обсуждения, и теперь неизвестно, станет ли в итоге биткоин общепринятым платежным средством или останется в роли инвестиционного актива.

В начале года BTC достиг рекордной стоимости в $64?895,22. Однако с тех пор стоимость цифрового актива упала на 47,8%.

Биткоин подешевел еще на 5%, снизившись до $36?195. Стоимость первой криптовалюты уменьшилась примерно на $1842 по сравнению с прошлой неделей, когда волатильность биткоина несколько успокоилась. Однако потери капитализации все равно были значительными.

Это безусловно происходит, в том числе, из-за возрастающего законодательного давления на криптовалюту. Например, Китай ограничил майнинг актива и операции с ним на рынке криптовалют. Руководители центробанков крупнейших стран выражают сомнения относительно надежности биткоина.

Ethereum

Другой популярный криптоактив — Ethereum — в субботу также упал на 6%, до уровня $2262. Следует отметить, что Ethereum в ближайшей перспективе может потеснить биткоин, поскольку первая криптовалюта все чаще подвергается нападкам со стороны властей по всему миру.

Аналитики Goldman Sachs говорят, что Ethereum может и вовсе заменить биткоин в роли главной криптовалюты.

Основными факторами, способствующими увеличению популярности Ethereum, аналитики называют:

  • растущее число реальных сделок с применением этой криптовалюты;
  • большое количество ее пользователей;
  • скорость введения новых технологий в блокчейн-среде Ethereum.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что управляющий Национального банка Дании Ларс Роде назвал криптовалюты «спекулятивной причудой», которую можно игнорировать. По его словам, они не представляют опасности для монетарных регуляторов — реальная угроза исходит от бигтех-компаний.

В мае 2021 года управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что криптовалюты не имеют внутренней ценности, поэтому инвестиции в них связаны с серьезным риском.

В том же месяце глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что некоторые цифровые активы «предрасположены» к риску отмывания денег.

Глава Банка Японии Харухико Курода назвал торговлю биткоином спекулятивной, а сам актив как редко используемый в качестве средства расчета.



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