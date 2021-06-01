Британские полицейские перепутали ферму по выращиванию конопли с майнинг-фермой
В Великобритании полиция провела рейд на склад, на котором по всем внешним признакам должна была функционировать ферма конопли. В результате полиция нашла не ферму наркотиков, а подпольную майнинг-ферму с около ста майнинговыми компьютерами, пишет ucap.io.
Почему полиция разыскивала ферму конопли
По данным полиции Уэст-Мидлендс, криптоферма использовала электроэнергию, поступающую от незаконной врезки в сеть. В результате у местного поставщика Western Power похитили электроэнергии на «несколько тысяч фунтов».
Рейд на складское помещение был осуществлен из-за того, что все внешние признаки соответствовали классической наркотической ферме. Полиция провела разведку и получила все внешние подтверждения: ферма используется для выращивания конопли.
Как отметили в полиции, склад активно посещали «слишком много людей в разное время суток», было обнаружено много проводов и вентиляционных каналов, а полицейский беспилотник зафиксировал источник тепла в помещении. Обычно, это признаки классической фабрики конопли.
Что произошло дальше
В полиции сообщили, что добыча криптовалюты сам по себе не является незаконным. Однако, за похищение электроэнергии из сети полиция конфисковала оборудование и рассматривает возможность его изъятия навсегда.
На момент рейда в подразделении никого не было, никаких арестов не проводилось. В полиции сообщили, что будут искать владельца фермы.
Как вырос курс биткоина
В течение недели криптовалюта сумела отыграть почти все, что потеряла несколько дней назад, когда цена одного биткоина опускалась до $34,7 тыс.
Однако согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 12:33 по Киеву 31 мая курс биткоина составляет $36?252,00. Следовательно, стоимость первой криптовалюты снова под угрозой.
Как менялся курс криптовалюты
- В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019-го.
- Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% - до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.
- 11 мая 2020 года состоялся «халвинг» биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад — контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.
- По состоянию на 28 июля 2020 года с начала карантина биткоин подорожал в 3 раза.
- По состоянию на 21 октября 2020 курс биткоина, обрушившегося в начале сентября, достиг $12,291 тыс.
- 22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.
- 4 ноября 2020-го, в день президентских выборов в США, курс биткоина превысил $14 тыс.
- 16 декабря биткоин установил сразу три рекорда, а 30 декабря 2020 курс биткоина поднялся до $29 тыс.
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тыс.
- 22 февраля т. г. цена биткоина превысила $58 тыс., 13 апреля — $62,7 тыс., обновив исторический максимум.