Британские полицейские перепутали ферму по выращиванию конопли с майнинг-фермой

В Великобритании полиция провела рейд на склад, на котором по всем внешним признакам должна была функционировать ферма конопли. В результате полиция нашла не ферму наркотиков, а подпольную майнинг-ферму с около ста майнинговыми компьютерами, пишет ucap.io.

Фото: finswin.com

Почему полиция разыскивала ферму конопли

По данным полиции Уэст-Мидлендс, криптоферма использовала электроэнергию, поступающую от незаконной врезки в сеть. В результате у местного поставщика Western Power похитили электроэнергии на «несколько тысяч фунтов».

Рейд на складское помещение был осуществлен из-за того, что все внешние признаки соответствовали классической наркотической ферме. Полиция провела разведку и получила все внешние подтверждения: ферма используется для выращивания конопли.

Как отметили в полиции, склад активно посещали «слишком много людей в разное время суток», было обнаружено много проводов и вентиляционных каналов, а полицейский беспилотник зафиксировал источник тепла в помещении. Обычно, это признаки классической фабрики конопли.

Что произошло дальше

В полиции сообщили, что добыча криптовалюты сам по себе не является незаконным. Однако, за похищение электроэнергии из сети полиция конфисковала оборудование и рассматривает возможность его изъятия навсегда.

На момент рейда в подразделении никого не было, никаких арестов не проводилось. В полиции сообщили, что будут искать владельца фермы.

Как вырос курс биткоина

В течение недели криптовалюта сумела отыграть почти все, что потеряла несколько дней назад, когда цена одного биткоина опускалась до $34,7 тыс.

Однако согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 12:33 по Киеву 31 мая курс биткоина составляет $36?252,00. Следовательно, стоимость первой криптовалюты снова под угрозой.

Как менялся курс криптовалюты