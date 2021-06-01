Инвестиции банков в ОВГЗ не превышают 20% облигаций в обращении — Марченко
«Сегодня на рынке всего до 20% облигаций в обращении, которые были привлечены по депозитам или в целом из банковской системы», — отметил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, пишет Finbalance.
Позиция министерства
Сергей Марченко считает, что при оценке масштабов инвестиций банковской системы в ОВГЗ не стоит учитывать облигации, которые были внесены государством в капитал госбанков или использованы для спасения банковской системы.
По словам главы ведомства, хотя в НБУ по этому поводу другое видение, «у нас нет конфликта. Разное видение может быть. Это нормально. На эту конкретную тему мы не коммуницировали», — добавил министр.
Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в апреле заявил, что граница портфеля ОВГЗ в банковской системе до наступления эффекта «фискального вытеснения» в 35% от депозитов уже нарушена. «Сегодня этот предел уже превышен — 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — отметил тогда руководитель Нацбанка.
Состояние портфеля ОВГЗ
По данным НБУ, по состоянию
- банков — на 3,15 млрд грн (до 512,6 млрд грн);
- юрлиц — на 1,54 млрд грн (до 45,5 млрд грн)
- нерезидентов — на 1,03 млрд грн (до 97 млрд грн)
- физических лиц — на 180,6 млн грн (до 16,9 млрд грн).
ОВГЗ-портфель Нацбанка (318,8 млрд грн) и территориальных общин (192,2 млн грн) не изменился.
С начала мая объем ОВГЗ в обращении сократился на 6,47 млрд грн.
ОВГЗ-портфель уменьшился:
ОВГЗ-портфель увеличился:
Что будет предлагать Минфин 1 июня
На первых летних ОВГЗ -аукционах планируется:
- доразмещение 4 гривневых выпусков со сроками обращения — 119 дней, 539, 721 и 1085 дней;
- первичное размещение гривневого выпуска — на 413 дней;
- доразмещение номинированного в долларах США выпуска — на 610 дней;
- первичное размещение номинированного в долларах США выпуска — на 407 дней.
Лимит по количеству установлен только по краткосрочным гривневым ОВГЗ объемом 50 тыс.
Обычно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.