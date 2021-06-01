Инвестиции банков в ОВГЗ не превышают 20% облигаций в обращении — Марченко

«Сегодня на рынке всего до 20% облигаций в обращении, которые были привлечены по депозитам или в целом из банковской системы», — отметил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, пишет Finbalance.

Фото: investment.24tv.ua

Позиция министерства

Сергей Марченко считает, что при оценке масштабов инвестиций банковской системы в ОВГЗ не стоит учитывать облигации, которые были внесены государством в капитал госбанков или использованы для спасения банковской системы.

По словам главы ведомства, хотя в НБУ по этому поводу другое видение, «у нас нет конфликта. Разное видение может быть. Это нормально. На эту конкретную тему мы не коммуницировали», — добавил министр.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в апреле заявил, что граница портфеля ОВГЗ в банковской системе до наступления эффекта «фискального вытеснения» в 35% от депозитов уже нарушена. «Сегодня этот предел уже превышен — 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — отметил тогда руководитель Нацбанка.

Состояние портфеля ОВГЗ

По данным НБУ, по состоянию на 28.05.21 объем ОВГЗ в обращении с начала прошлой недели увеличился на 5,9 млрд грн (до 991 млрд грн). ОВГЗ-портфель вырос:

банков — на 3,15 млрд грн (до 512,6 млрд грн);

юрлиц — на 1,54 млрд грн (до 45,5 млрд грн)

нерезидентов — на 1,03 млрд грн (до 97 млрд грн)

физических лиц — на 180,6 млн грн (до 16,9 млрд грн).

ОВГЗ-портфель Нацбанка (318,8 млрд грн) и территориальных общин (192,2 млн грн) не изменился.

С начала мая объем ОВГЗ в обращении сократился на 6,47 млрд грн.

ОВГЗ-портфель уменьшился:

банков — на 7,94 млрд грн;

НБУ — на 2,2 млрд грн;

территориальных общин — на 73,8 млн грн.

ОВГЗ-портфель увеличился:

юрлиц — на 1,93 млрд грн;

физических лиц — на 914 млн грн;

нерезидентов — на 901 млн грн.

Что будет предлагать Минфин 1 июня

На первых летних ОВГЗ -аукционах планируется:

доразмещение 4 гривневых выпусков со сроками обращения — 119 дней, 539, 721 и 1085 дней;

первичное размещение гривневого выпуска — на 413 дней;

доразмещение номинированного в долларах США выпуска — на 610 дней;

выпуска — на 610 дней; первичное размещение номинированного в долларах США выпуска — на 407 дней.

Лимит по количеству установлен только по краткосрочным гривневым ОВГЗ объемом 50 тыс.

Обычно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.