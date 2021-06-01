Инвестиции банков в ОВГЗ не превышают 20% облигаций в обращении — Марченко

«Сегодня на рынке всего до 20% облигаций в обращении, которые были привлечены по депозитам или в целом из банковской системы», — отметил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, пишет Finbalance.

Инвестиции банков в ОВГЗ не превышают 20% облигаций в обращении — Марченко
Фото: investment.24tv.ua

Позиция министерства

Сергей Марченко считает, что при оценке масштабов инвестиций банковской системы в ОВГЗ не стоит учитывать облигации, которые были внесены государством в капитал госбанков или использованы для спасения банковской системы.

По словам главы ведомства, хотя в НБУ по этому поводу другое видение, «у нас нет конфликта. Разное видение может быть. Это нормально. На эту конкретную тему мы не коммуницировали», — добавил министр.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в апреле заявил, что граница портфеля ОВГЗ в банковской системе до наступления эффекта «фискального вытеснения» в 35% от депозитов уже нарушена. «Сегодня этот предел уже превышен — 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — отметил тогда руководитель Нацбанка.

Состояние портфеля ОВГЗ

По данным НБУ, по состоянию на 28.05.21 объем ОВГЗ в обращении с начала прошлой недели увеличился на 5,9 млрд грн (до 991 млрд грн). ОВГЗ-портфель вырос:

  • банков — на 3,15 млрд грн (до 512,6 млрд грн);
  • юрлиц — на 1,54 млрд грн (до 45,5 млрд грн)
  • нерезидентов — на 1,03 млрд грн (до 97 млрд грн)
  • физических лиц — на 180,6 млн грн (до 16,9 млрд грн).

ОВГЗ-портфель Нацбанка (318,8 млрд грн) и территориальных общин (192,2 млн грн) не изменился.

С начала мая объем ОВГЗ в обращении сократился на 6,47 млрд грн.

ОВГЗ-портфель уменьшился:

  • банков — на 7,94 млрд грн;
  • НБУ — на 2,2 млрд грн;
  • территориальных общин — на 73,8 млн грн.

ОВГЗ-портфель увеличился:

  • юрлиц — на 1,93 млрд грн;
  • физических лиц — на 914 млн грн;
  • нерезидентов — на 901 млн грн.

Что будет предлагать Минфин 1 июня

На первых летних ОВГЗ -аукционах планируется:

  • доразмещение 4 гривневых выпусков со сроками обращения — 119 дней, 539, 721 и 1085 дней;
  • первичное размещение гривневого выпуска — на 413 дней;
  • доразмещение номинированного в долларах США выпуска — на 610 дней;
  • первичное размещение номинированного в долларах США выпуска — на 407 дней.

Лимит по количеству установлен только по краткосрочным гривневым ОВГЗ объемом 50 тыс.

Обычно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынкеМинэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Выручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла до максимума за 6 летВыручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла до максимума за 6 лет
Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%
Суд отказал владельцам ликвидируемых банков «Юнисон» и «Велес» в возмещении убытковСуд отказал владельцам ликвидируемых банков «Юнисон» и «Велес» в возмещении убытков
За 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУЗа 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУ
"Укрпочта" отключает терминалы сторонних банков в своих отделениях"Укрпочта" отключает терминалы сторонних банков в своих отделениях
18 мая на успешном ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в госбюджет почти 14,2 миллиарда18 мая на успешном ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в госбюджет почти 14,2 миллиарда
Нацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банковНацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банков
"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости