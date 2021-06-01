Дефицит драгметалла. Монетный двор США останавливает продажу некоторых серебряных монет

Не все желающие смогут купить серебряные монеты, так как спрос на серебро продолжает превышать предложение. Об этом сообщил в пятницу Монетный двор США , пишет Profinance.

Фото: wikiwand.com

Серебрянный аиотаж

«Спрос на многие наши продукты, включая слитки и монеты, достиг рекордных значений из-за мирового дефицита серебра», — сообщил в пятницу Монетный двор США .

В заявлении говорится, что ажиотажный спрос и рекордная нагрузка на сайт Монетного двора нарушили стабильность его работы и вызвали «аномалии». Из-за этого не все клиенты смогли завершить транзакции.

«В целях исправления ситуации Монетный двор откладывает прием предварительных заказов на покупку ряда серебряных монет, который должен был начаться в начале июня», — сообщает Монетный двор США .

Что происходит

По данным Bloomberg, в настоящий момент спред между физическим серебром (монета «American Eagle») и котировками ближайших фьючерсов на драгметалл составляет чуть меньше $2,5 за унцию.

Однако крупнейший в мире интернет-магазин драгоценных металлов APMEX в настоящий момент продает серебряный «American Eagle» по $38+ за штуку, что на $10 выше биржевой цены серебра на закрытии пятницы.