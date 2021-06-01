Нефть дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Нефть дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+
Фото: biz.censor.net

Торги на бирже

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 в понедельник составляет $69,09 за баррель, что на $0,37 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты снизились в цене на $0,48 (0,7%) — до $68,72 за баррель. Июльский фьючерс, срок которого истек по завершении торгов, подорожал на $0,17 (0,2%) — до максимальных с 11 марта $69,63 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,72 за баррель, что на $0,4 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,53 (0,8%) — до $66,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI — 4,3%.

Заседание ОПЕК

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из ИндииВ Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из Индии
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяцаЦены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверокВ Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок
Из-за низких запасов в Европе дорожает газИз-за низких запасов в Европе дорожает газ
Аренда квартир в Украине подорожает после локдаунаАренда квартир в Украине подорожает после локдауна
Цены на нефть продолжают растиЦены на нефть продолжают расти
Роснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в УкраинуРоснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в Украину
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком каналеЦены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком канале
Последние новости
Подгружаем последние новости