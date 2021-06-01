Нефть дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фото: biz.censor.net

Торги на бирже

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 в понедельник составляет $69,09 за баррель, что на $0,37 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты снизились в цене на $0,48 (0,7%) — до $68,72 за баррель. Июльский фьючерс, срок которого истек по завершении торгов, подорожал на $0,17 (0,2%) — до максимальных с 11 марта $69,63 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,72 за баррель, что на $0,4 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,53 (0,8%) — до $66,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI — 4,3%.

Заседание ОПЕК

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.