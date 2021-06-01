Основатель биржи Binance: Регуляторы не смогут уничтожить биткоин
Никакие меры регуляторов не смогут уничтожить биткоин и блокчейн. Гораздо эффективнее — проработать четкое регулирование криптовалют. Об этом заявил основатель биржи Binance Чанпэн Чжао, пишет Сryptocurrency.tech.
Чжао о криптовалюте
Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао считает, что борьба с криптовалютами напоминает ситуацию, когда торговый гигант Amazon начал работать в интернете, и многие не хотели воспринимать его бизнес-модель.
Даже объединившись, регуляторы не смогут «стереть» технологию, лежащую в основе биткоина, поэтому Чжао предложил им начать использовать её.
По словам Чжао, криптовалюты создавались не для того, чтобы «убить» традиционные финансы и государственные валюты. Это лишь новый инструмент для расширения финансовой свободы во всём мире.
Предыстория
Заявление Чжао связано с тем, что к Binance стали проявлять повышенное внимание регулирующие органы.
После запуска торговли токенизированными акциями Tesla на Binance, Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) стало подозревать биржу в нарушении законов о ценных бумагах.
По данным СМИ, Министерство юстиции и Налоговая служба США тоже начали расследование в отношении Binance, заинтересовавшись деятельностью биржи.
Чжао прокомментировал эту ситуацию, сказав, что сомнения ведомств в легальности работы Binance связаны с отсутствием нормативной ясности.