Основатель биржи Binance: Регуляторы не смогут уничтожить биткоин

Никакие меры регуляторов не смогут уничтожить биткоин и блокчейн. Гораздо эффективнее — проработать четкое регулирование криптовалют. Об этом заявил основатель биржи Binance Чанпэн Чжао, пишет Сryptocurrency.tech.

Фото: Чанпен Чжао/criptotendencia.com

Чжао о криптовалюте

Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао считает, что борьба с криптовалютами напоминает ситуацию, когда торговый гигант Amazon начал работать в интернете, и многие не хотели воспринимать его бизнес-модель.

Даже объединившись, регуляторы не смогут «стереть» технологию, лежащую в основе биткоина, поэтому Чжао предложил им начать использовать её.

По словам Чжао, криптовалюты создавались не для того, чтобы «убить» традиционные финансы и государственные валюты. Это лишь новый инструмент для расширения финансовой свободы во всём мире.

«Криптовалютные фирмы не должны бороться с регуляторами, лучше работать вместе. Вы всё равно не сможете разрушить биткоин, ведь он находится „в головах“ 500 млн человек», — заявил руководитель Binance. Предыстория

Заявление Чжао связано с тем, что к Binance стали проявлять повышенное внимание регулирующие органы.

После запуска торговли токенизированными акциями Tesla на Binance, Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) стало подозревать биржу в нарушении законов о ценных бумагах.

По данным СМИ , Министерство юстиции и Налоговая служба США тоже начали расследование в отношении Binance, заинтересовавшись деятельностью биржи.

Чжао прокомментировал эту ситуацию, сказав, что сомнения ведомств в легальности работы Binance связаны с отсутствием нормативной ясности.