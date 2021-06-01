Нехватка рабочих рук. В США ресторан MCDonald's раздает стажерам айфоны

Один из ресторанов сети McDonald's в штате Иллинойс так нуждается в персонале, что раздает айфоны новичкам, если они останутся на работе хотя бы на 6 месяцев.

Фото: itsider.com.ua

Один из ресторанов сети McDonald's в штате Иллинойс так нуждается в персонале, что раздает айфоны новичкам, если они останутся на работе хотя бы на 6 месяцев. Об этом пишет Громадське со ссылкой на Business Insider. Что известно

Так, в интернете распространилось вирусное фото объявления в окне ресторана сети «Сейчас нанимаем на работу. Бесплатный iPhone». Также там указано, что новый персонал должен проработать в учреждении в течение не менее шести месяцев и соответствовать определенным «критериям приема на работу». Каким критериям, там не указали. LMFAO G MCDONALDS IS STARVING pic.twitter.com/OJt4cjeTVn — Bragard (@brogawd_) May 23, 2021 Сотрудник этого ресторана подтвердил, что вывеска реальна. Но менеджер заведения так и не смог объяснить, о каких критериях идет речь. Представитель McDonald's сообщил, что сеть ресторанов быстрого питания увеличивает набор персонала. Говорит, что это часто происходит летом. Так, отдельные рестораны предлагают ряд льгот, в том числе финансовые, например премии, бонусы и оплачиваемый отпуск. На запрос издания относительно iPhone и критериев отбора в сети не ответили.

Проблема с персоналом

Индустрия быстрого питания испытывает острую нехватку рабочей силы в США . Происходит это сразу из-за нескольких факторов, в частности выплаты пособия по безработице, пандемии коронавируса и низкой заработной платы.

Поэтому сети ресторанов, например Subway и Dunkin', сокращают рабочие часы и закрывают заведения. Chipotle, Taco Bell и другие предлагают выгодные льготы, например денежные бонусы, надбавки и льготы на образование для привлечения новых сотрудников.

Один из ресторанов McDonald's в штате Флорида предложил $50 каждому, кто пришел на собеседование.