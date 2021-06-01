Индия в апреле сократила импорт стали

Индия в апреле сократила импорт стали

В течение апреля 2021 года индийские металлургические предприятия нарастили объём выплавки стали на 141,8% в годовом соотношении, но к марту показатели снизились на 20,6% до 7,96 млн. тонн.

Производство готового проката выросло к апрелю 2020 года на 346,3%, но по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 23,2% до 7,01 млн. тонн, сообщается в материалах министерства металлургии Индии.

Потребление металлопроката за апрель 2021 года возросло в годовом исчислении на 516,8%, к марту - сократилось на 25,7% до 6,73 млн. тонн. Запасы металлургов составляли в конце апреля 8,4 млн. тонн, что на 3,5% меньше итога предыдущего месяца и на 41,1% в годовом сопоставлении.

Экспорт готового проката из Индии вырос за апрель на 121,6% по сравнению с прошлогодним показателем, но к марту снизился на 26,4%. Импорт уменьшен на 10,7% и 27,4% соответственно.

МинПром по материалам МеталлСервис

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