Байден предлагает бюджет США на рекордные $6 триллионов

Президент США Джо Байден в пятницу, 28 мая, предложил проект бюджета на следующий год на $6 триллионов. По его словам, нужно «переосмыслить» экономику США. Об этом пишет DW.

Байден предлагает бюджет США на рекордные $6 триллионов
Фото: epravda.com.ua

«Мы должны использовать это время для восстановления американской экономики (…) США не могут позволить себе просто вернуться туда, где были до пандемии и экономического кризиса», — сказал Байден в отношении своих бюджетных планов.

На что пойдут деньги из бюджета США

В проект бюджета на 2022 год администрация Байдена заложила два крупные инвестиционные проекта: модернизация инфраструктуры США и программу поддержки семей.

Сначала Байден представил многолетний инфраструктурный пакет в размере $2,3 триллиона, но из-за протестов республиканцев его стоимость уменьшилась до $1,7 триллиона.

Программа поддержки семей на $1,8 триллиона предусматривает финансирование дошкольного и высшего образования и налоговые льготы для семей.

Помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена попросила на 2022 финансовый год $58,5 миллиарда на деятельность Государственного департамента и его целей, свидетельствует опубликованный американским внешнеполитическим ведомством документ.

Отмечается, что это на 10 процентов выше, чем бюджет госдепа в 2021-м финансовом году.

«Эти ресурсы позволят нам продвигать внешнюю политику администрации от имени американского народа. Сумма также отражает важность, которую администрация определяет для глобального лидерства США и того факта, что дипломатия и развитие являются жизненно важными средствами для продвижения интересов США», — говорится в сообщении.

Из этих средств на помощь Украине планируется выделить $255 млн для усиления ее «способности противостоять роSSийской агрессии».

Также планируется выделить $6,1 миллиарда на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях, в частности, почти $300 млн странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам из РоSSии. Приоритетными получателями средств является Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, госдеп просит выделить на обучение иностранных военных $112 млн. Из них около $27 млн предлагается направить в Европу и в Евразию. Приоритетными получателями средств является Украина, Болгария, Грузия, Польша, Румыния и Турция.

Критика республиканцев

Планы Байдена по бюджету на 2022 год приведут к росту государственного долга, который может составить чуть менее 112 процентов ВВП.

Впрочем Байден утверждает, что в долгосрочной перспективе рентабельность инвестиций превысит их расходы. Для финансирования своих планов, президент США хочет увеличить налоги для компаний и богатых лиц, которое отвергают республиканцы.

Теперь Конгресс США должен рассмотреть этот проект бюджета страны и принять его.

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