Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"

Сергей Ковшар продолжит свою работу в отрасли.

Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"
Олександр Олійник
Фото: Судоходство

Кабинет Министров 31 мая назначил на должность директора ГП «Морской торговый порт "Южный"» Александра Олейника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Телеграм-канале

"Сегодня Кабинет Министров Украины согласовал назначение на должность директора ГП «Морской торговый порт "Южный"» Александра Олейника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Олейник назначен вместо Сергея Ковшара, который продолжит свою работу в отрасли.

Александр Олейник с ноября 2019-го до августа 2020-го был и. о. директора ГП «МТП "Южный"». До этого долгое время занимал должность директора ГП "Мариупольский морской торговый порт".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков 28 мая уволил исполняющего обязанности директора порта "Южный" Сергея Ковшара.

Порт "Южный" специализируется на перегрузке навалочных, генеральных, наливных, химических грузов и удобрений. В том числе руды, угля, металла, окатышей, карбамида, аммиака, метанола, зерна, пальмового масла, нефти и нефтепродуктов.

Сегодня портовые операторы морского порта "Южный" обрабатывают треть от всего объема грузов, перерабатываемых всеми морскими портами Украины.

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